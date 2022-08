El histórico Antonio Valencia, ex Manchester United, opinó sobre el tenso momento que vive el crack portugués.

Fue su capitán durante varios años, estuvo una década en el club y si hay alguien que está autorizado para hablar del Manchester United es Antonio Valencia. El ecuatoriano opinó sobre la situación que atraviesa Cristiano Ronaldo, hoy blanco de críticas y con un supuesto deseo de salir de los 'red devils' nuevamente tras una irregular segunda etapa.

"Cuando uno no está a gusto en un equipo, que hay abrirle las puertas para que se pueda ir. Manchester United necesita jugadores que se quieran quedar", empezó Valencia sobre el astro campeón de todo en su primera etapa en Inglaterra.

Luego prosiguió dándole algo de entendimiento al ex Real Madrid, Juventus entre otros: "No sé cuál sería la postura de Cristiano, pero es un jugador inteligente si se quiere ir es porque vio algo que no le gusto. Hay que abrirles las puertas porque son leyendas y ya le han dado bastante al club":

Manchester United no se cierran a la posibilidad de rescindir a Cristiano Ronaldo y el futbolista también desea salir, sin embargo varios clubes de Europa han cerrado la posibilidad de quedarse con el portugués para este año.