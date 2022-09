Fue baja en el segundo amistoso de Ecuador y nuevamente se prendieron las alarmas por Gonzalo Plata, el extremo nacional venía arrastrando molestias en el tobillo y su ausencia en el partido ante Japón preocupó a más de uno de cara a su estado físico y deportivo de cara a la siguiente Copa del Mundo Qatar 2022. Desde España se refirieron al tema del futbolista del Valladolid.

El entrenador del club 'Pucela', el español Pacheta fue preguntado sobre el estado de Plata tras la gira de las fechas FIFA: "Plata y el resto de seleccionados regresaron bien, en condiciones y trabajaron con normalidad con el resto del grupo", contestó.

De esta forma se descarta que el llamado 'virus FIFA' golpeó a nuestro compatriota, seguramente Plata tendrá minutos con su club este fin de semana enfrentando al Getafe. El recién ascendido Valladolid no ha tenido el arranque esperado.

En la gira previa de amistosos de Ecuador, el ex Sporting de Lisboa regresó con molestias lo que generó el enojo del estratega asegurando que su jugador no fue cuidado de forma correcta y no recibió el descanso requerido.