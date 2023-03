Este martes 14 de marzo de 2023 se jugarán la vuelta de dos llaves de octavos de final de la Champions League. Manchester City e Inter llegan como los grandes candidatos a meterse a cuartos de final y con Marathonbet te puedes ganar este dinero.

El Manchester City de Guardiola buscará en esta temporada alcanzar su gran objetivo y ganar de una vez por todas la Champions League. Los ciudadanos recibirán en el Etihad a un Red Bull Leipzig que también quiere dar la gran sorpresa de estos octavos de final.

Por otro lado, en el duelo de campeones Inter parte con ventaja ante Porto, sin embargo, que el partido se juegue en Portugal y el irregular momento de los italianos deja la serie abierta. En la ida los de Milán ganaron 1x0 con un solitario tanto de Lukaku.

¿Cuánto te ganas con el City/Inter?

El City y el Inter parten como los grandes candidatos a pasar a los cuartos de final y Marathonbet te trae las mejores opciones para que ganes. Por la victoria de los ingleses ganas 1.37 en total por cada dolar apostado, con los italianos 2.84. Si apuestas a la victoria de los dos en conjunto un total de USD 10 te llevas 37.20.

¿Cuánto con la sorpresa?

El Leipzig y el Porto buscarán la gran sorpresa en esta Champions League, no obstante, no parece un camino imposible, puesto que, no hay una gran diferencia los marcadores. Marathonbet te premia con una gran ganancia si apuestas en conjunto a los alemanes y portugueses, por USD 10 te llevas 229.71.

