Lo que parecía un hecho hace unas semanas ahora se torna algo dubitativo y es que pasan los días y al volante ecuatoriano Moisés Caicedo se le caen algunos de sus pretendientes importantes para la siguiente temporada. Dos grandes de la Premier League pasarán de nuestro 'tricolor' según reportes de la prensa inglesa.

El primer interesado era el Liverpool de Jurgen Klopp, sin embargo han decidido ofertar más de 100 millones de euros para el fichaje de Enzo Fernández, esto mermaría las posibilidades de reforzarse con Moisés Caicedo debido a los 60 millones de euros que pide el Brighton.

Los 'reds' no son los únicos que se bajan de la pelea ya que el Chelsea pese al pedido del entrenador no estaría en condición de ofertar más de 45 millones de euros para reencontrar a Moi con el ex entrenador Graham Potter.

Paradojicamente, esto acerca a Moisés Caicedo a Old Trafford ya que al Manchester United se le escapó a Cody Gakpo y ahora Caicedo está entre sus prioridades para reforzar el mediocampo. Los red devils ya tuvieron a Caicedo en planes.