Moisés Caicedo vive un presente inmejorable siendo una pieza clave en el Brighton, equipo que acaba de cambiar de entrenador. Por su lado, en la selección nacional es titular de cara al Mundial de Qatar 2022.

+Explotó: Dirigente del fútbol ecuatoriano apuntó contra los árbitros

+¿Falta Leo Campana? Célico habló de la falta de contundencia en `La Tri`

+Atento IDV: Sao Paulo jugó su último partido antes de la final

El mediocampista que se desempeña en la Premier League dialogó con DirecTV Sports Ecuador donde habló de todos los temas, incluyendo aquel gol que le convirtió al Manchester United, en la temporada pasada.

“Controlé y dije aquí no se la voy a pasar a nadie. No pensé en nada y sentí que el estadio estaba como callado. Luego no sabía dónde correr, fue como un sueño,” aseguró el volante nacido en Santo Domingo.

El ecuatoriano marcó un tanto en el 4-0 del Brighton al Manchester United durante la temporada pasada. Además, el mediocampista surgido en Independiente del Valle también jugó ante el gigante inglés en esta temporada.