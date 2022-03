En una revancha más que interesante, The Strongest se enfrentará contra Universidad Católica en el juego de VUELTA de la tercera fase previa por la Copa Libertadores.

The Strongest vs. Universidad Católica: Día, horario y TV para ver EN VIVO el partido por la Copa Libertadores

Entre uno de los dos equipos a mencionar estará el último pase a la instancia de grupos del torneo más importante a nivel clubes de Sudamérica. The Strongest jugará contra Universidad Católica en la VUELTA de la tercera fase previa de la Copa Libertadores. Este mismo será HOY, jueves 17 de marzo, con sede en el Estadio Hernando Siles desde las 20:30 hora boliviana y 19:30 hora ecuatoriana, además de tener la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de Facebook Watch Conmebol para suelo sudamericano.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre The Strongest y Universidad Católica

Nos metemos en la realidad local, donde los "Tigres" quieren evitar sorpresas en su 28° ocasión dentro del presente certamen, resaltando que solamente en 2019 y 2020 se ausentaron de la fase de grupos. Antes de llevar a cabo este partido, quienes son comandados por el argentino Cristian Leonel Díaz vienen de perder en el campeonato doméstico ante Bolivar por la mínima diferencia, dejándolos tercero en su zona.

Mientras que la visita tiene a un "Camaratta" que en su cuarta presencia en la Copa Libertadores intentará llegar por tercera vez a la fase de grupos, algo que logró en 1974 y 1980, ya que el año pasado no pudo superar la segunda fase previa. Previo al partido de turno, los liderados por el albiceleste Miguel Rondelli empataron 2-2 contra Macará para sí situarse novenos en la Primera Ronda del campeonato ecuatoriano.

Recordemos que el partido de IDA disputado entre ambos conjuntos la semana pasada concluyó empatado sin goles.

+El partido de ida entre Católica y Strongest

¿Cuándo juegan The Strongest y Universidad Católica por la Copa Libertadores?

The Strongest vs. Universidad Católica se enfrentan, por la VUELTA de la tercera ronda del repechaje HOY, jueves 17 de marzo,en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Hora y TV por paises:

Argentina: 21.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Bolivia: 20.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Brasil: 21.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Chile: 21.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Colombia: 19.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Ecuador: 19.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

México: 18.30 horas SIN TV

Paraguay: 21.30 por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Péru: 19.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Uruguay: 21.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Venezuela: 20.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Estados Unidos: 17.30 horas PT / 20.30 horas ET be IN SPORTS y Fanatiz