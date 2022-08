Tras varias semanas sin equipo, Felipe Caicedo finalmente definió su futuro al firmar contrato por un año con el Abha Club de Arabia Saudita. El jugador ecuatoriano jugará a préstamo en el club árabe, en el que buscará tener continuidad y dejar atrás las lesiones que no le permitieron sumar minutos en el Genoa e Inter de Milán.

El fútbol de Arabia Saudita no se caracteriza por ser competitivo, sino que el principal atractivo para los jugadores es el poder económico que tienen los equipos. 'Felipao' no es un jugador barato, por lo que muchos clubes que se interesaron en él no lo pudieron fichar, pero sí el Abha Club, quienes le pagarán un mega salario.

Roberto Bonafont informó en su cuenta de Twitter que Felipe Caicedo ganará 5 millones de dólares en el Abha Club por el año de contrato que firmó. Esto lo convierte en el jugador ecuatoriano con mejor salario en el mundo, superando por varios millones a Christian Noboa, Piero Hincapié, entre otros.

Caicedo es un jugador muy bien valorado en el exterior y prueba de ello es la inversión que está realizando el equipo de Arabia Saudita para tenerlo en sus filas. El ex delantero de la Selección Ecuatoriana aseguró un contrato muy importante a sus 34 años, por lo que este podría ser el último gran ingreso que tenga en su carrera de futbolista.