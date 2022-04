A seguir ganando. Está claro que Marlon "Chito" Vera se ha consolidado como uno de los peleadores representantes de Sudamérica con mejor rendimiento en el último tiempo. El peleador del Ecuador lleva dos triunfos al hilo tras sus espectaculares victorias ante Davey Grant y Frankie Edgar.

Este sábado, desde las 18 (hora ecuatoriano), Vera enfrentará al estadounidense Rob Front en lo que será el combate estelar del UFC Vegas 53. Una oportunidad que Chito ha buscado durante toda su carrera profesional y que este fin de semana buscará aprovechar al máximo.

En la previa, Chito Vera habló en exclusiva con Bolavip y nos contó todos los detalles de la pelea que se dará en una nueva edición del UFC Fight Night. "Me siento muy contento de estar acá, tener mi primera pelea estelar es algo increíble, será historia para el país. Creo que estamos en buen camino", empezó.

Justamente, el ecuatoriano habló sobre lo trascendente que significa esta pelea para él y cómo ha vivido la previa del evento: "Sentí la emoción desde que firmé el contrato. Es algo muy bueno para mí, para mi carrera".

Una de sus respuestas también fue sobre el deseo de todos de verlo pelear en nuestro país, pero parece que desde UFC eso no está en los planes por ahora: "Por más que estemos creciendo, el mercado está muy pequeño. Yo me imagino que si haces un evento en el país se llena, pero hay razones por las cuales ellos no lo ven como algo lucrativo como en Europa, Londres, donde es una fiesta. Pero yo siempre digo algo: hay que seguir ganando. Yo sigo ganando y me acerco más a eso: yo siempre pido eso. Cuando los veo cara a cara, no les pido dinero, yo les pido hacer UFC en Ecuador".

Por último, también le mandó un mensaje a todo el país, que el sábado estará prendido a la batalla estelar de UFC y contó un detalle que no sabíamos: "Gracias por el apoyo, gracias por el cariño de siempre y este fin de semana salimos todos a ganar. En esta pelea me dijeron que no podré salir con la bandera. Son órdenes de arriba. Nadie en la cartelera puede usar banderas. Me imagino que es por lo que sucede en Rusia y Ucrania, pero Ecuador no tiene nada que ver ahí".