¿Con cambios?: Ecuador definió once para amistoso contra Japón

Tras el empate sin goles contra Arabia, la selección de Ecuador ahora está en Dusseldorf para lo que será su último amistoso de preparación antes de enfrentar la copa del Mundo Qatar 2022. El entrenador Gustavo Alfaro definió el once que saltaría a la cancha a las 06h55 am hora local.

Se venía anunciando en la previa y finalmente el volante ecuatoriano Alan Franco saldrá del once titular, el elemento de Talleres de Córdoba salió lesionado con una molestia muscular además de tener un ganglio inflamado.

Gonzalo Plata también entrenó diferenciado esta jornada y su presencia en el once está descartada y habrá que ver si Gustavo Alfaro le da o no minutos. La 'Tri' tendrá algunos cambios en relación a su amistoso pasado, el defensor Jackson Porozo deja el once y Alfaro probará a Luis Fernando León.

Domínguez; Castillo, León, Hincapié, Estupiñán; Gruezo, Caicedo, Ángel Mena; Ibarra Romario, Enner Valencia, Michael Estrada sería el once de Gustavo Alfaro.