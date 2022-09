El Mundial de Qatar 2022 empezará en poco más de 50 días y con el final de la última fecha FIFA previo al torneo, las selecciones entran en la recta final de su preparación. En la página web de la FIFA están escogiendo 5 jugadores a seguir de cada selección clasificada a la Copa del Mundo, y en esta ocasión fue el turno de Ecuador.

'La Tri' cuenta con varios futbolistas prometedores que serán observados por clubes grandes de Europa, los cuales no han pasado desapercibidos por la FIFA. El ente rector del fútbol mundial y organizador de Qatar 2022 eligió a 4 jóvenes y 1 expermientado como los jugadores ecuatorianos a seguir en la Copa del Mundo.

Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Gonzalo Plata y Moisés Caicedo fueron los más jóvenes, mientras que dieron la sorpresa al incluir a Enner Valencia entre los futbolistas a seguir. El delantero que es capitán de la Selección Ecuatoriana es muy resistido por los hinchas tricolores, pero su gran presente en el Fenerbahçe lo convierten en uno de los ecuatorianos con mejor presente.

Valencia fue muy criticado en los partidos con Arabia Saudita y Japón por las ocasiones de gol perdidas, pero buscará romper su mala racha en Qatar 2022.

A continuación, extractos de la valoración de la FIFA sobre los 5 jugadores ecuatorianos:

Piero Hincapié (20 años, defensor)

En apenas un año se convirtió en el bastión defensivo de un elenco protagonista del fútbol nacional y se ganó un lugar en la zaga central de Ecuador, convirtiéndose en una de las figuras de su país en la Copa América 2021. Europa no se iba a perder a un talento de su magnitud y en agosto de 2021 fue comprado por el Bayer Leverkusen alemán a cambio de 7.5 millones de dólares por el 65% del pase.

Reúne todas las características de un central moderno, capaz de asumir el protagonismo como primer eslabón ofensivo gracias a su técnica, su habilidad y empuje, su visión y perspectiva para encontrar espacios a la espalda de las líneas enemigas y, sobre todo, su capacidad zurda para romper la presión rival con pases capaces de generar ventajas para sus compañeros.

Pervis Estupiñán (24 años, defensor)

El lateral izquierdo es uno de los principales generadores ofensivos de Ecuador. Tras una fantástica temporada en el Villarreal, sus incursiones ofensivas fueron decisivas para un Submarino Amarillo que hizo historia al vencer a la Juventus y al Bayern de Múnich y alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones.

Las estadísticas muestran su impacto absoluto en la dinámica ecuatoriana: fue el jugador que más tocó el balón en las eliminatorias sudamericanas, con una diferencia abismal (1119 contra 901 toques) respecto a su escolta Moisés Caicedo. También fue el que más ocasiones creó, con 22 oportunidades en 17 partidos, marcó dos goles y repartió seis asistencias. Defensivamente, también destaca como uno de los líderes en recuperaciones junto a Carlos Gruezo, aunque sus constantes proyecciones pueden dejarlo expuesto de forma habitual.

Moisés Caicedo (20 años, mediocampista)

Es fundamental en el juego de Ecuador: casi todo pasa por él, tanto en ataque como en defensa. Indiscutible desde el primer partido contra Argentina en La Bombonera, se ubicó como interior junto a Alan Franco por delante de Carlos Gruezo. Fue el cerebro y el motor de Ecuador independientemente de los ajustes de su formación y dejó su impronta en todas las áreas: completó el 86,8% de sus pases y el 85,3% en el último tercio, fue el tercero que más ocasiones generó, el máximo asistente del equipo con cuatro asistencias, marcó dos goles y fue tercero en recuperaciones. Tras aparecer como mediocentro, se convirtió en un box to box que aporta en el apartado defensivo gracias a su sacrificio y su capacidad pulmonar pero que también tiene visión para aportar en el último tercio, actitud para pisar el área y gol.

Gonzalo Plata (21 años, delantero)

Es la gran ilusión de la nueva camada para matizar una de las mayores falencias del elenco ecuatoriano. También surgido de la prolífica cantera de Independiente del Valle, el Sporting de Lisboa portugués se lo llevó en 2019 pero no pudo hacer pie en el primer equipo y salió cedido al Valladolid, club en el que fue importante para su ascenso a primera. Con un largo historial en las juveniles ecuatorianas como Balón de Bronce de la Copa Mundial Sub 20 de 2019, cada actuación suya lo afianza más en el once de Alfaro.

Con apenas 21 años y siendo aún una promesa, Plata se ganó un lugar en la elite europea gracias a su desequilibrio innato. Es un extremo sumamente habilidoso e imparable en el uno contra uno. Capaz de modificar el trámite de un partido en un pestañeo, Ecuador espera que aumente en su faceta goleadora para aumentar sus ilusiones en Catar 2022.

Enner Valencia (32 años, delantero)

Dentro de un plantel cargado de jóvenes, el delantero del Fenerbahçe enarbola la bandera de la experiencia. Fue la gran figura de Ecuador en su última participación mundialista, autor de goles ante Suiza y Honduras. Será quien afronte uno de los mayores desafíos dentro del plantel de Alfaro: tendrá que cumplir una doble función como capitán para conducir a sus nóveles compañeros en la cita máxima del fútbol mundial y deberá asegurar la cuota goleadora que la Tricolor espera de él. Sin demasiadas alternativas fiables para transformar las situaciones que genera su equipo en goles, la responsabilidad de Valencia será mayúscula.