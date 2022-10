El Mundial de Qatar 2022 empieza en poco más de 20 días y la expectativa de ver a Selección Ecuatoriana, tras 8 años de ausencia en este torneo, es muy grande. 'La Tri' realizó un gran trabajo en las Eliminatorias al no salir nunca de la zona de clasificación, a pesar de tener una plantilla joven que tuvo que cometer errores para consolidarse y conseguir el cupo a la Copa del Mundo.

20 de noviembre es la fecha en que Ecuador enfrentará a Qatar en el partido inaugrual del Mundial, el cual será observado por millones de personas alrededor del mundo. Los dirigidos por Alfaro tendrán 6 días con la plantilla completa para preparar este trascendental encuentro, el cual determinará la suerte del 'Equipo de Todos' en el torneo.

Para llegar de la mejor manera, 'La Tri' tiene programado un amistos frente a Irak el 12 de noviembre en España, pero todavía no se sabe si se jugará porque se podría dar el caso que la Selección no tenga el número de jugadores suficiente para disputarlo. De igual forma la prioridad de Ecuador está en el partido contra Qatar, por lo que no forzarán ese amistoso.

¿Cuánto paga la victoria de Ecuador frente a Qatar?

'La Tri' disputará por primera vez en la historia el partido inagural de un Mundial, y enfrentará a los anfitriones. Qatar está realizando un campamento de preparación desde mediados de este año, por lo que tienen como objetivo derrotar a los de Alfaro. En Marathonbet ya están abiertas las líneas para el Ecuador vs Qatar, con la victoria de 'La Tri' pagando 2.08 veces lo que juegues. El triunfo de locales paga 3.74 veces lo que apuestes, mientras que el empate paga 3.48 veces lo que juegues.