La Selección de Senegal se jugará su pase a los octavos de final del mundial cuando enfrente a Ecuador en la última fecha del grupo A. Los africanos esperan hacer un buen partido y que en 'La Tri' no esté su mejor jugador, Enner Valencia.

+ ¿Enner Valencia estará desde el arranque ante Senegal? Gustavo Alfaro lo aclara

+ Técnico ecuatoriano reconoce al trabajo de Canadá en Qatar 2022

+ Escenarios que necesitan las selecciones del Grupo A para clasificar a octavos de final

Enner Valencia se ha convertido en el mejor jugador de la Selección de Ecuador en esta copa del mundo. El delantero lleva 3 goles en esta edición, pero también es el responsable de los últimos 6 tantos de 'La Tri' en los últimos mundiales.

Desde la Selección de Senegal bromearon con la presencia de Enner Valencia en el último encuentro, puesto que, su entrenador, Aliou Cisse, le comentó a los medios que no conoce al delantero tricolor, pero que espera no llegue a su partido.

"Espero que no juegue mañana. La verdad es que no lo conozco en particular, pero veo que es un guerrero y querrá formar parte del equipo en un partido como este", sentenció el entrenador.