A ex seleccionado ecuatoriano Antonio Valencia no le agrada la insistente postura de Chile por el caso Byron Castillo.

En conversaciones con As Chile, el histórico Antonio Valencia opinó sobre la constante postura de la selección 'Roja' de querer entrar a Qatar 2022 con el caso Byron Castillo, esto pese a que la FIFA ya desestimó en primera instancia su reclamo sobre la presunta irregularidad en documentos de nacionalidad del 'tricolor'.

"Es una pena que Chile haya cogido ese sistema. Tienen grandes jugadores y entrenadores, y no necesitan de esto. Me do mucha pena porque Chile debe ser una selección protagonista que gana partidos en cancha", empezó Valencia ex capitán de Ecuador.

"Les tengo mucho respeto por los jugadores y entrenadores que tienen. No le presté mucha atención al tema porque es un escándalo mal hecho. Nosotros estamos contentos con Byron Castillo, lo queremos y esperamos que haga un buen Mundial", complementó.

Este miércoles trascendió que Chile pide rapidez a la FIFA en el primer reclamo, esto esperando ir al TAS para conseguir los puntos vía escritorio y dejar fuera Ecuador en la siguiente Copa del Mundo.