Sin duda la sorpresa de lo que va en esta Copa del Mundo Qatar 2022 es la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina y los análisis señalan la falta de juego por parte de los sudamericanos. Desde Ecuador también señalan al director técnico Lionel Scaloni, como uno de los culpables de la derrota.

En charlas con FB Radio, el argentino Jorge Célico apuntó a su colega de profesión como uno de los responsables acusando que desde la 'Albiceleste' se confiaron. "Yo me la veía venir, veía las conferencias de prensa, los reportajes a los jugadores, a Scaloni. Y no hablaban de Arabia Saudita, hablaban de cualquier cosa menos de Arabia Saudita", empezó

Arabia Saudita se preparó muy bien, me sorprendió lo físico de ellos, corrieron de principio a fin de manera infernal. Me parece que Argentina paga lo de ganar los partidos antes de jugarlos”, opinó Célico. La opinión del ex DT de la Tri y de Barcelona SC es compartida por varios medios internacionales.

Argentina tendrá que ganar ante México en la siguiente jornada para no comprometer sus opciones de clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo Qatar 2022, el grupo lo cierran ante Polonia la siguiente semana.