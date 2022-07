En Qatar piden antecedentes penales y récord policial, por lo que se generó la duda si Gonzalo Plata podrá ingresar o no.

Después de varios meses del accidente que protagonizó Gonzalo Plata en España, un juez condenó al ecuatoriano a dos años sin licencia de conducir, pagar multa económicas y hacerse cargo de los gastos judiciales que conllevó el juicio en su contra. El jugador del Valladolid evitó una condena más grave al llegar a un acuerdo y aceptar la culpa por haber manejado tras ingerir alcohol.

Esto generó dudas acerca de la entrada de Gonzalo Plata a Qatar, ya que el país del medio oriente pide antecedentes penales y récord policial a todas las personas que ingresan por cualquier vía. Ante la preocupación que generó, el abogado Celso Vásconez aclaró en la radio Mundo Deportivo si el extremo guayaquileño tendrá problemas para ingresar a Qatar o no.

"Qatar pedirá récord policial y antecedentes penales, no exige visa pero si esos dos documentos y aplica para todos. Lo de Gonzalo Plata no tiene complicaciones para entrar por que su caso no acarrea consecuencias penales", dijo Vásconez. El síndico ecuatoriano despejó cualquier duda sobre Plata y aseguró que podrá ingresar al país anfitrión del Mundial sin ningún problema.

Esto hubiera sido distinto si el juez hubiera escuchado el pedido del fiscal del caso, quien soliticaba que Plata se quede sin licencia de conducir por cuatro años y que además sea condenado a seis meses de cárcel. Para fortuna del tricolor esto no ocurrió y podrá ser parte de los 26 convocados de la Selección Ecuatoriana para el Mundial de Qatar 2022.