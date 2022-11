Llega información relevante desde Europa, lugar donde la Selección Ecuatoriana de Fútbol realiza la última fase de preparación para afrontar la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. A su arribo, Gustavo Alfaro va afinando los nombres que formarán parte de la lista final que será presentada a la FIFA en los próximos días.

Sin embargo, la colega Jocelyn Vera informó que el goleador de los Tigres de México, Jordy Caicedo, no llegaría a la cita mundialista. “Jordy Caicedo no va al Mundial. Por ahora la lista está conformada con 3 delanteros: Énner Valencia, Michael Estrada y Djorkaeff Reasco. No sería descabellado que haya una sorpresa”, acotó la comunicadora en un informe en la emisora colega Diblu.

El ariete de 24 años ha logrado disputar 16 compromisos con el equipo felino dentro de la LigaMX y marcó solamente un gol, mientras tanto, vistiendo la camiseta de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Caicedo ha jugado diez encuentros y convirtió en dos ocasiones.

En los últimos días se comentaban que serían cuatro delanteros los que llevaría Gustavo Alfaro a la cuarta cita mundialista de la historia de la Tricolor: Énner Valencia, Jordy Caicedo, Djorkaeff Reasco y Michael Estrada. En conversación con los medios de comunicación, el entrenador argentino mencionó que en los próximos días daría a conocer la nómina final y espera “que no hayan más novedades en tema lesionados”.