Chile y Perú recurrieron al TAS por el caso Byron Castillo para tratar de clasificar al Mundial de Qatar 2022 por una supuesta irregularidad en la documentación del jugador ecuatoriano. La FIFA ya desestimó la denuncia de ambos países en la apelación, pero no se rinden y buscan una posible descalificación de Ecuador.

Hace unos días se conoció que el TAS dará su resolución en las primeras semanas de noviembre, algo que generó expectativa entre los hinchas peruano y chilenos. Aunque en los dos países hay esperanzas de ir a Qatar 2022, hace pocos minutos FOX Sports adelantó la que sería la resolución del TAS sobre el caso Byron Castillo.

El periodista Juan José Buscalia dio a conocer que la decisión del TAS sería desestimar y no dar lugar al reclamo de Chile y Perú. Con esto, en la Selección Ecuatoriana puede estar tranquilos y trabajar para llegar de la mejor manera al Mundial, torneo donde jugará el partido inaugural frente a Qatar, selección anfitriona.

Esta será la cuarta vez en que Chile queda fuera de Qatar 2022 tras no clasificar en la cancha y las 2 negativas de la FIFA ante su denuncia contra Castillo. Todo la presión mediática que ejerció Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP, no surgió efecto, ya que el jugador fue reconocido como ecuatoriano por las autoridades y ante eso no pueden hacer nada ni la FIFA, ni el TAS.