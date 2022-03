La clasificación de Ecuador al Mundial de Qatar 2022 generó varios elogios desde distintas partes del mundo, al ser una generación nueva de futbolistas que logró pelear frente a plantillas más experimentadas. 'La Tri' consiguió un cupo directo junto a Brasil, Argentina y Uruguay, y ahora deberá esperar al sorteo que se realizará el 1ro de abril.

+ Con dos partidos el viernes: LigaPro cambia los horarios de los encuentros de la fecha 6

+ Piero Hincapié protagoniza un evento del videojuego FIFA 22

+ "Gustavo Alfaro revolucionó el fútbol ecuatoriano", afirma Javier Burrai

Gustavo Alfaro logró consolidar a varios jugadores jóvenes que al principio tuvieron errores, pero con el paso de los partidos lograron corregirlos y terminaron siendo una de las mejores selecciones de Sudamérica. Esto fue algo que no pasó desapercibido en diferentes partes del mundo, y el DT de España valoró a 'La Tri'.

Luis Enrique, el estratega de la Selección Española, habló en la previa del partido amistoso frente a Islandia, y puso a Ecuador a la par de Brasil, Argentina y Uruguay. Al ex jugador del FC Barcelona le preguntaron si a España le falta jugar con selecciones sudamericanas para saber su nivel, a lo que Luis Enrique contestó que no, pero elogió el nivel de las selcciones CONMEBOL.

"No creo que nos haga falta jugar con selecciones de otro continente. Las de Europa por suerte son selecciones de altísimo nivel, de hecho el último Mundial los cuatro semifinalistas fueron europeos. Es evidente que hay selecciones como Brasil, Argentina, Ecuador o Uruguay que están en el máximo nivel, pero no creo que vaya a ser un problema para nosotros. El día que tengamos que competir contra ellas, lo haremos de la mejor manera, será muy difícil, pero no será un problema", dijo Luis Enrique.

El DT de España valoró el gran trabajo de la Selección Ecuatoriana y la colocó juntos las mejores de Sudamérica. Luis Enrique no considera que las selecciones CONMEBOL serían un problema para 'La Roja', pero si sabe que son rivales muy difíciles y que deberán tener cuidado cuando las enfrenten.