Los últimos meses no han sido nada fáciles para Byron Castillo por la denuncia que realizó Chile por una supuesta falsificación de documentos. Esto generó que se hable mucho acerca de la nacionalidad del lateral derecho, y con la presión mediática que realizó el abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, se puso mucha presión sobre Castillo.

El jugador de 23 años pasó momentos muy duros, incluso en público con el recordado episodio en el partido entre Aucas y Barcelona SC, donde explotó y pidió salir de la cancha. Castillo se había mantenido en silencio durante todo este tiempo, pero finalmente rompió el silencio acerca de la denuncia de Chile.

"La verdad pasé un momento de mi carrera duro, porque el problema viene de años. Se hizo noticia, todo el mundo me atacaba y llegó un momento donde ya no quise seguir porque sentía mucha presión. Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas", inició Castillo en una entrevista para Telemundo.

"Tuve mucha gente que me apoyó, mi familia me dijo que siguiera y no hiciera caso a la gente. Más que todo fue gente en las redes sociales y en los estadios que me gritaban miles de cosas. Hubo un momento que exploté y dije ya no puedo", añadió el lateral derecho de la Selección Ecuatoriana.

Este fragmento de la entrevista fue publicado como una previa de lo que será toda la charla de Castillo con Telemundo, la cual será publicada en las próximas horas.