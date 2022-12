La Selección de Ecuador se quedó eliminada en fase de grupos en el mundial de Qatar 2022, tras perder en el último partido ante Senegal, donde incluso le servía empatar. El equipo nacional prometía más en este torneo, pero se acabó despidiendo muy pronto.

Uno de los históricos de la Selección de Ecuador, Carlos Tenorio, goleador en el mundial de Alemania 2006, habló con el colega José Alberto Molestina, donde señaló que en el equipo nacional no existe liderazgo de jugadores, de ahí que, también apuntara a figuras como Enner Valencia o Alexander Domínguez, históricos de 'La Tri'.

"Una cosa es tener jugadores que futbolísticamente estén pasando por un buen momento, pero liderazgo dentro de estructuras como esta la selección no lo tiene. Enner no es un líder, Galíndez no es un líder, Domínguez no es líder", apuntó el 'Demoledor'.