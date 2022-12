Había pedido su salida pese a tener contrato, luego señalaba que se iba a tomar una pausa de su carrera sin embargo Sebastián Rodríguez regresó a su natal Uruguay para jugar con Peñarol. En medio del ruido de su traspaso se confirma que incluso tenía una oferta para seguir en otro grande de la LigaPro.

Este es el salario de Moisés Caicedo en el Brighton

Jorge Pinos tiene nuevo club para el 2023

Michael Arroyo cambiará de club en Ecuador

El periodista Joaquín Saavedra señala en sus redes sociales que Rodríguez tenía un acuerdo ya para ser nuevo jugador de Barcelona SC, siendo un camisetazo del mercado. Al final el 'Carbonero' presentó una mejor oferta y lo sacaron de LigaPro.

Barcelona SC no era el único club local que le presentó una oferta formal a Rodríguez, ya que Liga de Quito también lo sondeó con el ok de Luis Zubeldía, sin embargo por motivos económicos no prosperó.

Ahora la disputa está en que Emelec deberá recibir un monto por el traspaso del jugador quien tenía contrato hasta el 2024 con los azules y una cláusula de 2 millones de dólares.