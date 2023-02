La derrota de la selección ecuatoriana de fútbol ante Senegal por 1-2 en la tercera fecha del Grupo A en el Mundial de Qatar 2022, aún no cicatriza y continúa dejando sus consecuencias, a pesar de la salida de Gustavo Alfaro.

En esta ocasión fue el zaguero central Piero Hincapié, quien dialogó con el portal El Futbolero en su versión de Ecuador donde dialogó de varios temas y también analizó ese partido ante la selección africana.

"Toda la gente tiró que porque me pinté el pelo no se dio el partido. Son cosas que dicen los hinchas. Ese partido no debimos jugarlo de esa manera," manifestó el jugador ecuatoriano que milita en el Bbayer Leverkusen.

Además explicó el motivo del cambio de color de su pelo: "Yo venía pensando de pintarme el pelo mucho antes del Mundial. Lo hablé con mi hermano, pero fue algo que en ese momento se dio. Estaba el peluquero y tenía los tintes, entonces dije ‘Me voy a pintar ahora."