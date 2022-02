"El partido de Perú es uno de los más importantes de mi carrera". Esa fue la frase más contundente de la conferencia de prensa de la Selección de Ecuador previo al choque contra Perú esta noche en el Estadio Nacional de Lima por las Eliminatorias CONMEBOL rumbo a Qatar 2022.

¿Su autor? Gustavo Alfaro. Pese al buen resultado logrado en Quito contra nada menos que el mejor equipo de la clasificación, el Brasil subcampeón de América de Tite, el entrenador argentino fue contundente al reconocer que no podían quedarse con eso y debían clasificar esta noche a la próxima Copa del Mundo.

De esa manera arrancó La Tri en Lima. A los dos minutos de juego, producto de un balón largo perfecto de Félix Torres, uno de los héroes de la casi victoria ante Brasil el jueves pasado, Michael Estrada apareció mano a mano contra Pedro Gallese para abrir el marcador con el 1-0. Mejor inicio imposible.

Después de eso, Perú pareció no reaccionar y el conjunto nacional pudo haber estirado la ventaja. No solamente en el primer tiempo, sino también en la segunda parte, donde Gallese se hizo figura al tapar un mano a mano. No obstante, en el peor momento, el equipo de Ricardo Gareca ha demostrado revertir las situaciones más difíciles.

Pasada la hora de juego, tras una gran jugada colectivo, Edison Flores apareció en el segundo palo para poner el 1-0 del dueño de casa. El héroe de Barranquilla, donde el viernes pasado Perú venció a Colombia por la mínima, empató el resultado y le volvió a dar vida a la Blanquirroja.

Por el empate 1-1, Ecuador, que ganó durante más de una hora en Lima y con mucha justicia, pasó de estar clasificado a Qatar 2022 a tener que contentarse con asegurar el repechaje por lo menos. La próxima Copa del Mundo, por ahora, deberá esperar hasta marzo.