El nivel que mostró Moisés Caicedo en los 8 partidos que disputó en la Premier League fueron suficientes para demostrar que puede jugar en la mejor liga del mundo. 'Moi' tuvo un gran impacto en el rendimiento del Brighton, ganándose el cariño de los hinchas, quienes crearon una canción para el ecuatoriano.

Caicedo ganó dos actuaciones del mes en el Brighton, la una por el partido frente al Wolverhampton y la otra por lo que hizo frente al Manchester United. El mediocampista de 20 años se ganó varios elogios por el rendimiento que tuvo en los útlimos meses de la temporada y ahora fue la FIFA quien destacó al ecuatoriano.

El periodista Matías Baldo realizó una nota para la FIFA en la que habló del impacto que tuvo Moisés Caicedo en los pocos partidos que tuvo en la Premier League. En el texto catalogaron al jugador surgido en Independiente del Valle como "diamante ecuatoriano" y también entrevistaron a Miguel Ángel Ramírez, entrenador que lo hizo debutar.

A continuación algunos extractos de la nota:

"Como siempre en la carrera de Moisés Caicedo, su impacto fue inmediato. Su Brighton & Hove Albion arrastraba una sequía de siete partidos sin victorias y había marcado apenas un gol en 630 minutos de Premier League cuando el entrenador Graham Potter decidió incluirlo por primera vez en su formación.

Titular en la peligrosa travesía ante el poderoso Arsenal en Emirates Stadium, consumó su estelar presentación con una promisoria actuación: fue una de las figuras del partido y coronó su estreno con la asistencia para su compañero Enock Mwepu, quien marcó el segundo gol en la sorprendente victoria a domicilio ante unos Gunners que luchaban por ingresar a la Champions League.

Desde aquella tarde inicial en Londres, Caicedo nunca más salió del once inicial y Brighton hilvanó una racha de grandes resultados con el ecuatoriano como actor protagónico: derrotó al Tottenham de Antonio Conte, vapuleó al siempre competitivo Wolverhampton y humilló al Manchester United en uno de los rendimientos más impactantes en la historia de las Gaviotas, un club que regresó a la Premier League en 2017-18 después de 34 años de ausencia y que un lustro más tarde registró la mejor temporada de su historia al remontar ante el West Ham en la última jornada para cerrar su campaña en la novena posición. Su única derrota en ocho partidos fue ante el imparable Manchester City de Pep Guardiola, una inevitable caída por 3-0 en la que, incluso en la más absoluta de las adversidades, Moi consiguió brillar.

Pieza clave en Independiente y en su Selección, los ojeadores que recorren el mundo en busca de la próxima gema marcaron con resaltador su nombre. Múltiples equipos planeaban llevarse al diamante ecuatoriano, una pugna en la que el Manchester United parecía adelantarse a todos sus rivales. Los Diablos Rojos mantienen un fuerte vínculo con Ecuador gracias al fabuloso rendimiento de Antonio Valencia durante una década en la que se transformó en uno de sus referentes, un ciclo que Moisés creció admirando: “Me gusta el fútbol inglés, el ritmo es muy alto. Mi sueño siempre ha sido jugar en el Manchester United. Antonio Valencia es un ejemplo a seguir. Con su fuerza y dedicación fue capaz de llegar a ese nivel. Eso me motiva a seguir trabajando duro y a hacer las cosas correctas”, confesó en más de una entrevista

Caicedo da la sensación de ser omnipresente: está en todos lados, todo el tiempo. Ramírez lo explica: “Eso también se da por el modelo de juego de Brighton, está jugando un fútbol menos posicional que conmigo donde tenía que respetar más la estructura y repartirse mejor los espacios. Ahora, igual que en Bélgica, siente que tiene que darle la solución a sus compañeros para progresar. Lo ves en todos lados, atacando y defendiendo, porque llega, tiene pierna para llegar a todos lados, para realizar coberturas y ayudas, para pisar el área. Tiene deseo, generosidad y una capacidad de repetición desde el punto de vista físico que le permite estar en todos lados”.

Tras encandilar a la Premier League, Caicedo está llamado a ser uno de los jugadores jóvenes más determinantes en la próxima Copa Mundial aunque su influencia será silenciosa según Ramírez: “Moisés lidera desde su trabajo, desde el juego, desde su agresividad en el juego. No es un tipo de líder que, aún siendo joven, va y habla. No es ese tipo de chico, es muy callado, no va a tirar de Ecuador a gritos pero lo va a hacer desde el juego porque es fundamental para la Tri”.

Ecuador hará su presentación en el Mundial ante Catar el 21 de noviembre en el Estadio Al Bayt con Caicedo como uno de los pilares en la estructura de Alfaro, días después de celebrar sus 21 años. Como en América y en la Premier League, Moi intentará causar un impacto inmediato en la Copa del Mundo en busca de otro sueño que expuso en una entrevista en MachDeportes: “Sueño con hacer historia en el Mundial de Qatar con Ecuador. No sólo con pasar una fase sino seguir, sólo tenemos que creer y trabajar para cumplir nuestro sueño. Nos estamos esforzando mucho en nuestros clubes para dejar en alto el nombre de Ecuador en el Mundial de Qatar”.