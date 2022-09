Hace pocas horas el Daily Mail de Inglaterra publicó "nuevas" pruebas acerca del caso Byron Castillo, entre las cuales incluyeron un video donde el jugador supuestamente acepta ser colombiano. Esto fue desmentido enseguida por varios periodistas y abogados ecuatorianos, los cuales dieron a conocer que ese video ya fue desestimado anteriormente por la justicia del país.

El medio inglés asegura que Chile intentaría usar el video como prueba en la audiciencia de apeleación que se realizará este jueves, generando precoupación entre los hinchas tricolores. Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, aclaró la situación acerca del audio y dejó claro que no afecta a Ecuador.

"El audio que está circulando, no es nada nuevo y además un juez constitucional no lo consideró como prueba ya que no se podía certificar que era de Castillo. En el proceso de la FIFA este audio no puede presentarse como prueba ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada", declaró Holguín en Machdeportes.

Además, el abogado del lateral derecho de 'La Tri' afirmó que esto es otro intento desesperado de Chile para que fallen a su favor: "Esto es un acto de desesperación ya que se dieron cuenta que la sentencia en un 90% seguro que saldrá a favor de Ecuador".

Desde la FEF también tienen tranquilidad sobre este tema, ya que el audio no puede ser utilizado. El jueves se llevará a cabo de la audiencia de apleación, en la que Chile espera que Castillo declare, pero su abogado ya dio a conocer en varias ocasiones que se acogerá al derecho al silencio y no se presentará.