Chile está intentando conseguir un lugar en el Mundial de Qatar 2022 en los escritorios, ya que en el campo de juego estuvieron lejos de poder conseguirlo. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) realizó una demanda contra Byron Castillo y 'La Tri', señalando que el jugador tendría documentos falsos y no sería ecuatoriano, por lo que quieren los puntos de los encuentros frente a Ecuador.

La FIFA envió un comunicado a ambas federaciones en el que pidió todos los documentos para evaluar el caso, y se espera que en junio haya un respuesta sobre el mismo. Los chilenos aseguran que tienen pruebas fuertes contra Castillo, pero el jugador de Barcelona SC ya fue reconocido como ecuatoriano por la justicia ecuatoriana, algo que pone todo a su favor para que la FIFA no falle a favor de 'La Roja'.

Martín Lasarte, ex entrenador de Chile, confesó que ya intentaron denunciar a Byron Castillo durante las Eliminatorias, ya que habían recibido información de que el lateral derecho tenía problemas con sus documentos. El DT uruguayo habló para ESPN sobre la situación, y dio a conocer que en ese momento no procedió el intento de denuncia contra el jugador ecuatoriano.

"Cuando jugamos con Ecuador en Quito me llegó el rumor de un jugador que no tenía los documentos en regla. Se intentó hacer algo, se lo hice saber a Patricio Jeréz, pero no atendieron el reclamo, quedó en la nada. No sé qué pasó ahora para que la situación cambie", fueron las palabras de Lasarte.