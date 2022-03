Mediados del 2020. La Selección de Ecuador aún no se recuperaba del golpe de haber quedado afuera de Rusia 2018 cuando ya se veía adentro; la eliminación en primera ronda de la Copa América 2019 no ayudaba en nada. Y, para el colmo de los colmos, una pandemia mundial interrumpía nuestras vidas. En ese instante, en agosto del 2020, llegó Gustavo Alfaro a La Tri.

Él también se recupera de un golpe: en el máximo desafío de toda su carrera como profesional, la eliminación con Boca Juniors en semifinales de la Copa Libertadores lo había tocado al punto de llegar a decir en una de sus últimas conferencias de prensa "quiero recuperar mi vida". Dos torcidos, se pusieron de pie rápidamente.

Las expectativas puestas en el argentino, que nunca había tenido experiencia como seleccionador, rápidamente fueron superadas: Ecuador ha sido el mejor conjunto nacional de las Eliminatorias a Qatar 2022 por detrás de dos gigantes como Argentina y Brasil. La clasificación a la próxima Copa del Mundo, por un capricho matemático, ha sido postergada para la próxima Fecha FIFA.

Este miércoles, en diálogo con El Chiringuito TV en Twitch, Gustavo Alfaro habló con el periodista Matías Palacios justamente de ese inicio en la selección: "Lamentablemente cuando nosotros llegamos, no encontramos nada acá: no encontramos datos, no encontramos la sensación de saber dónde estabámos parados. Hubo que hacer un análisis muy metódico y muy exhausto de rendimientos individuales y de rendimientos colectivos".

Por otra parte, agregó: "Lo que sí te puedo decir es que, después de toda la Eliminatoria, Ecuador físicamente es superior al resto de los nueve equipos. Nosotros desde el punto físico, porque tenemos programas que miden los rendimientos físicos, los rendimientos técnicos, contamos con jugadores que tienen potencia y velocidad. Desde la cuestión física estamos muy bien preparados".

"Lo que sí mostrábamos de España, cosas de Alemania también, de Brasil, que son los equipos que más alto presión sobre la perdida. El hecho de tener jugadores veloces me permitía defender en campo contrario: Ecuador es el equipo que más alto defiende en Sudamérica; por encima de Brasil", sentenció.