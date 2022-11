El partido inaugural del Mundial no dejó indiferentes a los grandes entrenadores a nivel mundial. Algunos de ellos se pronunciaron con respecto al rendimiento de Ecuador y su contundente victoria ante Qatar.

Luis Enrique, entrenador de España, que es parte del Mundial y está en el Grupo E junto con Alemania, Japón y Costa Rica, elogió a La Tri: “He visto las acciones, un poquito del inicio del partido. Vi a Ecuador como más convencida y con más experiencia. Ha tenido el gol anulado y luego ha hecho dos goles, uno de penal.

Además también analizó al equipo local y criticó la preparación que hicieron para el torneo: “Qatar es una selección que, al ser anfitriona, lleva muchísima presión. Alguien me comentaba que llevan muchísimo tiempo concentrados, como 5 meses. No me quiero ni imaginar estar tanto tiempo concentrado. No sé que tan conveniente sea, no creo que sea lo mejor. Debe ser muy duro estar tanto tiempo concentrado pero cada uno tiene su método”.

Por otra parte, el experimentado Carlo Ancelotti, publicó en su cuenta de instagram un breve análisis del partido: “Ecuador ha sido un equipo sólido y contundente desde el principio y ha sellado el partido en 30 minutos con 2 goles muy bien marcados por Valencia. Qatar ha intentado estar en el partido, pero no ha podido por falta de calidad y experiencia”.

Además el entrenador de la Selección de Brasil, Tité, tiró halagos al equipo de Gustavo Alfaro: “Nosotros sabemos de las cualidades de Ecuador, para nosotros no fue una sorpresa cómo ganaron. Hicieron un gran partido. Creo que Ecuador es un gran equipo”.