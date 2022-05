La denuncia de Chile contra Byron Castillo y la Selección Ecuatoriana tiene preocupados a varios hinchas, pero desde la FEF están tranquilos al haber sido muy cuidadosos con la convocatoria del jugador de Barcelona SC. 'La Tri' se está preparando para los amistosos que jugará en junio contra México, Mali y Nigeria, pero no dejan de lado la defensa por la denuncia que realizó la ANFP.

+ Inesperado: Michael Arroyo tendría nuevo club en primera división

+ Merecido: Se filtraron dos de los convocados para los amistosos de 'La Tri'

+ Daría el salto: Un club de la Premier League buscaría fichar a Gonzalo Plata

Algunos jugadores del 'Equipo de Todos' han hablado con los medios de comunicación, donde toparon el tema sobre Castillo, dejando claro que confían que todo está en orden. Hoy fue el turno de Piero Hincapié, uno de los líderes del vestuario de la Selección, quien mostró todo su apoyo con el lateral derecho de 23 años.

"La verdad que no ha afectado en nada a nosotros. Nosotros no nos metemos en ese tema, que arreglen el tema de selección a selección en la FIFA. No nos metemos en eso, no tenemos nada que ver. Byron Castillo es ecuatoriano 100%, no va a haber ningún problema. Y Ecuador obviamente va a estar en el Mundial, no creo que suceda algo malo que lo saque del Mundial", dijo Hincapié en Fox Sports México.

El defensa central de 'La Tri' también se refirió sobre el apoyo que recibe de los hinchas ecuatorianos: "Gracias a toda la afición de Ecuador, a todos por apoyarme en altos y bajos, es el camino que tenemos que seguir para llevar a la selección a lo más grande. El Mundial es lo mejor que le puede pasar a un futbolista y nosotros como jugadores de la Selección estamos dispuestos a entregarlo todo en los partidos que nos toque".