La continuidad que tiene Gonzalo Plata en el Real Valladolid lo ha ayudado para tener un rendimiento más regular y marcar diferencias en la cancha. El extremo guayaquileño se convirtió en uno de los titulares fijos en el club español, y en los últimos partidos de 'La Tri' se puso el equipo al hombro ante la ausencia de Ángel Mena.

El Valladolid tiene opción de compra sobre Plata, pero los directivos han declarado en varias ocasiones que será muy difícil poder pagarla. Ante la duda en el futuro del ecuatoriano, el Flamengo está a la expectativa y está muy interesado en contar con el hábil jugador, ya que se les complicó el fichaje de Everton Sousa.

En el 'Fla' saben que no será fácil fichar a Gonzalo Plata, y más aún con las intenciones del Sporting Lisboa de incluirlo en las negociaciones con el Vitória Sport Clube para la llegada de Marcus Edwards. Los 'Leones' saben que tiene un gran jugador, por lo que no lo dejarán ir a cualquier precio si no es parte de la negociación de Edwards.

Flamengo deberá pagar 10 millones de euros por quedarse con Gonzalo Plata, misma cantidad que la cláusula de rescición que tiene el Real Valladolid. Los españoles no tienen la capacidad económica para hacerlo, pero el 'Mengao' tiene una billetera grande y no tendría problema en desembolsar esa cantidad.