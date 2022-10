Ecuador jugará un último partido amistoso previo al mundial de Qatar 2022 ante Iraq en Madrid. El equipo nacional enfrentará a su rival el próximo 12 de noviembre de 2022, a solo 8 días de abrir la copa del mundo ante el anfitrión.

Este viernes 21 de octubre de 2022 se confirmó que las entradas para ver al equipo nacional contra su similar de Iraq tendrán un valor apróximado de USD 35, la más barata, mientras que la más cara tendrá un costo de USD 90.

El partido entre Ecuador e Iraq se jugará en el estadio del Atlético de Madrid, el Civitas Metropolitano. Los ecuatorianos buscarán llegar con la mejor de las sensaciones a su cuarta copa del mundo. En los amistosos previos el equipo tricolor no pudo anotar ningún gol (0x0 vs Arabia Saudita y 0x0 vs Japón).

¿Buena entrada de público?

Se espera una buena llegada de público para el partido entre Ecuador e Iraq, puesto que, España es uno de los países europeos con mayor comunidad de migrantes ecuatorianos. 'La Tri' espera contar en este partido casi con todo el equipo que jugará ante Qatar.