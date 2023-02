El experiemntado volante ecuatoriani y bimundialista con la Selección de Ecuador, Carlos Gruezo, concedió una entrevista para las redes sociales de su nuevo equipo en la MLS, San José Earthquakes en la que habló de su experiencia en ambos mundiales con Ecuador.

Gruezo, que vivirá su segundo ciclo en la MLS tras pasar por el FC Dallas, afirmó estar completamente adaptado a su nuevo equipo: "Me encanta el clima y me encanta la gente, tiene eso de Latinoamérica porque la gente es muy amable. Muy sorprendido de la forma en que me han recibido, me han hecho sentir en confianza, como si estuviera mucho tiempo en el club. Siento su apoyo y respaldo".

Además, reveló que la experiencia en Alemania, con el Augsburg fue positiva para su carrera: "Dos ligas totalmente diferentes, allá aprendí mucho y adquirí mucha experiencia para el fútbol y para la familia. Hoy puedo regresar acá, una cultura que ya conozco y que he reforzado con mi experiencia en Europa":

Sobre el último Mundial de Qatar 2022, Gruezo reconoció que le habría gustado tener más participación, y lo comparó con el Mundial del 2014: "Ha sido un sueño, pero en las dos veces no tuve las experiencias que esperaba. En el primero no me fue tan bien y para el segundo me lesioné un día antes. Agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de estar ahí, de vivirlo, de apoyar a mis compañeros y porque tuve minutos. No fue el Mundial que esperaba, me habría gustado jugar un poco más, pero así es el fútbol".