La aparición de Moisés Caicedo le dio a la Selección Ecuatoriana un mediocampista con mucho recorrido que es útil en faceta defensiva y ofensiva. El jugador surgido en Independiente del Valle es una de las figuras de 'La Tri', siendo uno de los futbolistas más regulares y que marca diferencia en los partidos.

'Moi' será uno de los titulares en el partido clave frente a Perú, queriendo tomar revancha de la derrota sufrida a mediados del 2021 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El mediocampista de 20 años habló para el Canal del Fútbol en la previa del encuentro, donde reveló cuál es la clave para estar cerca del Mundial de Qatar 2022.

"Nos da la libertad de hacer las cosas en el campo, y cuando uno tiene esa libertad lo hace mejor. Cuando él me pide algo es porque yo puedo hacerlo y me da alegría que me hable porque soy el jugador que más balones puede filtrar", inició Caicedo sobre Gustavo Alfaro y las disposiciones que les da.

Los futbolistas de la Selección Ecuatoriana están muy contentos con el trabajo de Alfaro, ya que es alguien muy cercano a ellos y les da libertad dentro de la cancha. El buen ambiente que hay en 'La Tri' también es clave, y eso se ha dado gracias al DT, quien procura tener un buen grupo de jugadores sin que los egos causen peleas.