Gustavo Alfaro llegó a la selección ecuatoriana de fútbol tras la salida de Jordi Cruyff, antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. El estratega argentino renovó el plantel con jugadores jovenes que apoyan al entrenador.

El entrenador nacido en la Provincia de Santa Fe dialogó con la FIFA donde habló desde sus inicios, pasando por su ciclo en Boca Juniors hasta su llegada a la selección ecuatoriana de fútbol.

"Cuando me presentaron como entrenador me dijeron: ‘Profe, te entregamos la ilusión de 17 millones de personas’. No era la ilusión: me transferían la responsabilidad de no defraudar a un país," contó el argentino.

Además, aseguró que se acordará de sus seres queridos: "Cuando esté por empezar el partido ante Qatar, no tengas dudas de que voy a mirar al cielo, a mis seres queridos, a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana que están ahí, a Daniel Comba, mi representante, que se fue y me dijo que iba a jugar una Copa Mundial, para decirles que llegué, que estoy acá, en este escenario ."