Uno de los mayores logros en la historia del fútbol nacional fue la vicrtoria en el Sudamericana Sub-20 para Ecuador. Aquella selección comandada por Jorge Célico se terminó convirtiendo en la base que clasificó a Qatar 2022.

+ ¿Y la de Ecuador cuándo llega? Australia confirmó a sus convocados para los amistosos

+ ¿Y nuevos nombres?: Estos serían los convocados de Ecuador bajo Félix Sánchez

+ ¿Se cansó y demanda en FIFA? Gustavo Alfaro tomó una decisión contra Ecuador

El equipo Sub-20 de Jorge Célico nunca será olvidado por los aficionados ecuatorianos, de esa selección salieron jugadores como Gonzalo Plata, Alexander Alvarado, Leonardo Campana, José Cifuentes, Jackson Porozo, entre otros.

'Se ofrece' a volver

Aquel equipo Sub-20 hizo historia en ganar el Sudamericano, pero también en ser tercera del mundo en el mundial de la categoría. El DT fue preguntado en Radio Diblu sobre la posibilidad de volver a trabajar con FEF y esto respondió.

"Cuando estuve en la FEF hicimos un proyecto maravilloso, me recorrí tres veces el país viendo jugadores. Si la FEF está interesada. Claro que presentaría un proyecto para volver.", afirmó Célico en Radio Diblu.

Jorge Célico sonó para asumir la dirección del equipo Sub-20 tras la salida de Jimmy Bran, no obstante, no se concretó el regreso, aunque ahora el DT no descarta la posibilidad de volver. El estratega no dirige desde su salida de Barcelona a mediados de 2022.