La selección ecuatoriana de fútbol realizó una destacada particpación en el Mundial de Qatar 2022 y Moisés Caicedo fue uno de los jugadores más destacados. Anotó uno de los goles del equipo ecuatoriano y fue titular en los tres encuentros.

Este sábado, 3 de diciembre se cumplió con un evento especial, un homenaje para Moisés Caicedo en su natal Santo Domingo de los Tsáchilas, provincia ubicada al centro norte del país. Ahí, la Alcaldía organizó el evneto para agradecer al mediocampista que fue calificado como "un ejemplo de superación" en su localidad.

Como parte de este acto, Caicedo recibió un lote de terreno que será destinado a personas de bajos recursos. De la misma manera, un polideportivo en beneficio de la ciudadanía será construido y llevará el nombre de futbolista "Moisés Caicedo".

El joven volante se mostró emocionado: "Me sientl muy feliz de ser santodomingueño, de tener mucha gente que me quiere. De pequeño siempre soñé que mucha gente siga mis pasos. Ahora, todas las noches que me coy a dormir me acuesto muy feliz porque lo estoy logrando, veo que muchos chicos están suguiendo mi ejemplo".

Caicedo también habló de las dificultades propias del camino: "Van a haber dificultades pero que nadie impida su sueño. Yo para poder estar donde estoy ahora, sufrí mucho. Lloré. Gracias a mi familia y mi dedicación estoy haciendo muchas cosas y estoy seguro que voy a seguir consiguiendo cosas".