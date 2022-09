Junior Sornoza es uno de los nombres que ha estado siempre en debate cuando sale una nueva convocatoria de 'La Tri'. El volante de Independiente del Valle es uno de los mejores jugadores de la LigaPro y responsable de que el equipo ecuatoriano vaya a disputar su segunda final de Copa Sudamericana.

El 10 de Independiente del Valle no ha entrado en las últimas convocatorias de Gustavo Alfaro para las Eliminatorias y amistosos. La última vez que el volante llegó a la lista se fue expulsado en el partido contra Chile en Quito.

Pese a su gran actualidad, Sornoza no ha entrado en las convocatorias de Gustavo Alfaro. Jorge Célico, que hace poco estuvo en Barcelona y lo enfrentó, reconoció que el 10 le gusta mucho como jugador, pero su ausencia se podría justificar en que no entra en el esquema de Alfaro.

"Junior Sornoza me encanta, pero quizás en el esquema táctico no entre en sus planes, no lo sé. Eso depende de Gustavo Alfaro, yo no puedo decir nada", sentenció Célico en una entrevista con GOL SPORT RADIO