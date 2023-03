Alexander Alvarado fue una de las grandes ausencias de la lista mundialista que brindó Gustavo Alfaro, para el Mundial de Qatar 2022. Si bien Alvarado aún es joven, su rendimiento lo hizo merecedor a que varios hinchas sugieran su nombre como convocable.

En entrevista con el periodista, Oscar Portilla, Alvarado reconoció haber sufrido el quedarse fuera de la lista que dio Gustvo Alfaro, pero confía en que tendrá otra oportunidad en el futuro.

"No se dio, me dolió mucho quedar fuera de ‘Qatar 2022’ por todo lo que pude lograr que nunca antes lo había hecho, muchos partidos teniendo regularidad y haciendo goles, algo que no me había pasado antes. Se había hablado que podía ir y no se dio", reconoció Alvarado.

Sobre sus futuras posibilidades de vestir la tricolor, Alvarado fue claro: "Este año gracias a Dios, empezando, se da esa nueva oportunidad. Ojalá que al menos yo la pueda aprovechar para ser tomado en cuenta para la Selección".

"Si estás en un equipo grande como LDU y juegas bien, vas a ser tomado en cuenta para la Selección y aquí en LDU empezó todo eso de pensar en la Selección. La ilusión de todos es ser titular en la Selección. Ese es otro de los sueños. No sólo ir a la Selección y decir ya fui y tuve la oportunidad de estar allí. Obviamente pelear el puesto porque hay jugadores a gran nivel que están en Europa", culminó el joven de 22 años.