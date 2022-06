El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y la expectativa sigue creciendo para ver el torneo de fútbol más importante del mundo. La Selección Ecuatoriana volverá a una cita mundialista luego de 8 años, y con esta neuva generación de futbolistas se pueden conseguir cosas importantes.

'La Tri' compartirá grupos con Países Bajos, Senegal y Qatar, una zona bastante complicada que no será nada fácil. El medio Football For The Fans realizó una publicación en la que mostró las probabilidades que tiene cada selección de acceder a los octavos de final del Mundial, poniendo a Ecuador como el tercer del Grupo A.

Según la publicación, Países Bajos tiene 71.4% de probalidades de clasificar a la siguiente ronda, mientras que Senegal 18.2%, Ecuador 14.3% y Qatar 6.7%. 'La Tri' no es favorito para llegar a los octavos de final y los africanos tienen mayor porcentaje de tener una mejor actuación en la fase de grupos.

Senegal será un rival muy complicado para los dirigidos por Gustavo Alfaro, ya que cuenta con jugadores de primer nivel como Sadio Mané y también son muy fuertes físicamente. La Selección Ecuatoriana no es favorita para pasar de ronda, algo que puede llegar a ser favorable al no tener la presión de clasificar a los octavos de final.