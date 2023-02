La Federación Ecuatoriana de Fútbol todavía se encuentra lejos de confirmar el sucesor de Gustavo Alfaro al frente del combinado nacional. En marzo habrá una fecha FIFA y aún no hay certezas, si es que Ecuador jugará amistosos y quién dirigirá a la tricolor en esos encuentros.

En ese sentido, uno de los nombres que generaba unanimidad entre el público y entraba en la lista de candidatos para dirigir a la tricolor era Guillermo Almada, quien confirmó que no tuvo contacto con la FEF tras la salida del argentino Gustavo Alfaro.

"Por la selección de Ecuador, en esta oportunidad, no me llamó nadie. Me buscaron antes de que anunciaran a Gustavo Alfaro. No se pudo subsanar por distintas circunstancias, o más bien malos entendidos, porque a veces la conversación no era directamente conmigo. No se pudo llegar a un arreglo," detalló el uruguayo.

En el transcurso de las últimas semanas, Guillermo Almada mantuvo conversaciones con la Federación Mexicana de Fùtbol, pero finalmente no hubo consenso y el argentino Diego Cocca será quien dirija al combinado azteca.