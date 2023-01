La Federación Ecuatoriana de Fútbol no cesa en su búsqueda de encontrar entrenador para el combinado mayor tras la salida del argentino Gustavo Alfaro, para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América del 2024.

+Lo quiso Emelec pero continuará su carrera en Colombia

+¿Cambia de equipo en la LigaPro? Ángel González es buscado por otro club

+Si no cierra Gareca: Este sería el plan B de la FEF para la tricolor

Uno de los candidatos que está en la consideración de los dirigentes de la FEF es el argentino Sebastián Becaccece, quien dialogó con DSports Radio y fue consultado sobre una posible llegada a la Selección de Ecuador.

“Está claro que la posibilidad es Ricardo. Ser seleccionador y trabajar en poco tiempo, en giras, en viajes, lleva un tiempito. No descartó la opción de ser seleccionador, me gustó haber estado ahí,” esbozó el ex entrenador de Defensa y Justicia.

Becaccece se encuentra sin equipo tras su salida de Defensa y Justicia de su país. A nivel de selecciones, Sebastián Becaccece fue asistente técnico de Jorge Sampaoli en la Selección mayor de Chile y Argentina.