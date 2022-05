Uno de los temas más hablados en toda Sudamérica es la denuncia de Chile contra Byron Castillo y la Selección Ecuatoriana. 'La Roja' está a la expectativa de lo que decida la FIFA, pero son muy optimistas ante las pruebas que presentaron. Por su lado, en Ecuador están tranquilos al haber sido muy cuidadosos y convocar al jugador cuando se confirmó que es ecuatoriano.

Chile y Colombia podrían entrar en lugar de 'La Tri' a Qatar 2022 si la FIFA falla a favor de los chilenos. En Perú igual están a la espera del veredicto, ya que su posición podría cambiar y entrar directamente al Mundial sin jugar el repechaje. Ricardo Gareca, DT de 'Los Incas', habló sobre el caso Byron Castillo teniendo unas palabras muy mesuradas.

"Del problema que se presenta con Byron Castillo preferiría no opinar, porque desconozco. Es tan distorsionada la información que preferiría no opinar, porque no me compete", declaró Gareca en rueda de prensa. El entrenador argentino tiene una postura muy mesurada ante la denuncia de Chile, prefiriendo no opinar.

La presión mediático de los chilenos sobre este caso es muy grande, por lo que circula mucha información que hace todo muy confuso. 'El Tigre' fue muy cauto al habla sobre el caso, todo lo contrario a los chilenos, quienes hablan del caso Castillo todos los días y en muchos casos con información errónea.