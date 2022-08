La Selección de Ecuador vuelve a un Mundial luego de 8 años gracias al trabajo que realizó Gustavo Alfaro a lo largo de las Eliminatorias. El director técnico argentino llegó a 'La Tri' en agosto de 2020, pocos días antes del debut en las clasificatorias frente a Argentina y con la necesidad de encontrar una nueva generación de jugadores.

Alfaro le dió la confianza a varios futbolistas jóvenes que terminaron siendo pilares de la clasificación a Qatar 2022, aunque por momentos se dieron errores por la inexperiencia de los jugadores, los cuales costaron puntos. El entrenador de la Selección de Ecuador supo aguantar las críticas, darles rodaje a los jóvenes y así consiguió un cupo directo al Mundial.

Antonio Valencia, histórico jugador ecuatoriano, habló en Diario Olé sobre el trabajo que ha realizado Gustavo Alfaro en 'La Tri', elogiando al argentino. El ex jugador del Manchester United valoró de muy buena manera lo realizado por Alfaro, e inlcuso pidió que se continúe con su proceso para las próximas Eliminatorias.

"Lo veo muy bien (a Gustavo Alfaro). Él cuando llegó a Ecuador no había Selección, no había nada. Él vino de cero y ha unido a la Selección y a los chicos. Ha sido muy inteligente y lo veo muy bien. Ojalá que siga el proyecto y que pase lo que pase, Ecuador haga o no un buen Mundial, se cuide a esta generación. Ojalá que el técnico pueda seguir", declaró Valencia.

Alfaro tiene el apoyo de la gran mayoría en Ecuador, por lo que su renovación será un tema que la Federación Ecuatoriana de Fútbol trabaje antes del Mundial. El ex entrenador de Boca Juniors logró unir nuevamente al país y consiguió que se apoye a la Selección si importar el equipo al que defiendan los jugadores que participan en los partidos de 'La Tri'.