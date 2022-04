No hay que madrugar: 'La Tri' hizo oficial los horarios de los partidos en el Mundial

El Mundial de Qatar 2022 está a siete meses y medio de comenzar, y la expectativa que se ha generado en todo el mundo es muy grande. Ecuador vuelve a una cita mundialista después de ocho años, y por primera vez enfrentará a rivales de Asia y África en un Mundial. 'La Tri' conforma el Grupo A junto a Qatar, Senegal y Países Bajos.

La Selección Ecuatoriana jugará frente a Qatar el primer día del Mundial, y aunque no será el primer partido del torneo, contará con la ceremonia inaugural al enfrentarse con el anfitrión. Hoy la cuenta oficial del 'Equipo de Todos' confirmó los horarios en que se disputarán los partidos de la fase de grupos, y no habrá que madrugar para verlos.

El 21 de noviembre se jugará el partido frente a Qatar, el cual se disputará a las 11:00 am de Ecuador, es decir el horario estelar del Mundial. Para enfrentar a Países Bajos, el horario se mantendrá en las 11:00 am el 25 de noviembre. Finalmente, para cerrar la fase de grupos, 'La Tri' se medirá con Senegal el 29 de noviembre a las 10:00 am.

Estos horarios son muy buenos para los aficionados ecuatorianos, ya que en Qatar 2022 se jugará a las 05:00, 08:00, 11:00 y 14:00. Varios aficionados tendrán que madrugar para ver jugar a su Selección, pero ese no será el caso de 'La Tri'. Los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán su pase a los octavos de final en uno de los grupos más parejos que tiene el Mundial.