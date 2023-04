Kendry Paéz fue una de las grandes figuras del Sudamericano Sub-17 realizado en el país. La joven figura ecuatoriana destacó en cada uno de los partidos de 'La Tri', sin embargo, muchos aprovecharon un gesto tras el partido con Venezuela para criticarlo.

El jugador ecuatoriano estaba visiblemente molesto por empatar con Venezuela y perder la oportunidad de ser campeón sudamericano, por lo cual, cuando varios jugadores de la 'Vinotinto' se acercaron a saludarlo, él prefirió tomar distancia.

Ante esto, algunas críticas cayeron sobre el jugador de la selección ecuatoriana, la última de Jorge Célico, quien fue campeón Sudamericano Sub-20 y tercero en el mundial. El DT cuestionó que Kendry Páez se negara a saludar a los rivales.

"No me gusto lo que hizo Kendry Páez cuando terminó el partido, el no querer cambiar la camiseta no está bien, hay que ser un caballero sobre todo, el rival no es un enemigo", comentó el DT en Machdeportes.