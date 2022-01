No se guardó nada: Antonio Valencia explotó tras el Ecuador vs Brasil

El partido entre la Selección Ecuatoriana y Brasil dejó varias jugadas polémicas, algo que generó muchas críticas por parte de los hincas de 'La Tri'. Wilmar Roldán, árbitro del encuentro, fue varias veces al VAR para revisar acciones del juego, pero revirtió lo que había pitado a favor de Ecuador.

La jugada que más se reclamó fue la del posible penal de Alisson sobre Ayrton Preciado. Roldán dictaminó tiro desde los 12 pasos, pero luego de ir al VAR cambió la decisión. Todo el estadio mostró su enojo contra el árbitro colombiano y los aficionados de 'La Tri' se sintieron perjudicados.

Antonio Valencia, ex jugador de la Selección Ecuatoriana, estuvo pendiente del partido y mostró su enojo contra el arbitraje. "Sabía que esto iba a pasar, porque esto me pasó en otras eliminatorias", fueron las palabras del ex capitán del 'La Tri'. El 'Toño' no se guardó nada y habló sobre los errores arbitrales que ha sufrido Ecuador a lo largo de los años.

El tuit de Valencia se hizo viral y todos mostraron su apoyo sobre las palabras que escribió. Finalmente los dirigidos por Gustavo Alfaro lograron sumar un punto muy imporante y ya tienen 24 unidades, algo que los deja muy cerca de conseguir un cupo para el Mundial de Qatar que se disputará a finales de este año.