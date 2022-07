Dando unas declaraciones que seguro harán eco en nuestro medio, el extremo ecuatoriano Jefferson Montero se refirió a la presencia de Damián Díaz en la selección de Ecuador en las últimas Eliminatorias, mostrándose contrario a la idea de su convocatoria al mismo tiempo que se refirió al final del ciclo Tricolor de Antonio Valencia.

+ Liga de Quito cerca de arreglar estos cuatro refuerzos

+ Gonzalo Plata tiene oficialmente nuevo club

+ ¿Chao Mundial?: Diagnóstico de la lesión de Joao Rojas

A mí sí me molesta, soy sincero; porque Damián Díaz tiene 35 años, Antonio Valencia estaba en Querétaro y estaba para cumplir su partido 100 y no se lo dieron, se lo merecía, disparó Montero, compañero del ex Manchester United en dos procesos mundialistas.

El ahora extremo del 9 de Octubre aclaró que no quiere quitarle mérito al referente de Barcelona SC: "Yo no estoy diciendo que el 'Kitu' no sea un gran jugador. Respeto para él, aunque no lo he tratado. Pero mira las palabras que dijo (Gustavo) Alfaro, tienesß que ser bueno dentro y fuera del campo", "continuó en charlas con DirecTV

Yo también peleo por eso, porque también soy ecuatoriano. Yo no estuve de acuerdo. Es mi criterio. Me dieron palo por eso, pero es mi criterio, finalizó esperando respeto para su postura.