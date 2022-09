Este jueves se llevará a cabo la audiencia de apelación en el caso Byron Castillo. Chile no estuvo de acuerdo con la resolución que dio la FIFA en junio y quisieron llevar a otra instancia su reclamo por supuesta alineación indebida. Los chilenos quiere ir a Qatar 2022 a toda costa y ,volvieron a utilizar la presión mediática para intentar que la FIFA les dé la razón.

Ayer se publicó un video donde supuestamente el lateral derecho ecuatoriano confiesa que es colombiano, el cual quiere ser utilizado por la ANFP como prueba en la audiencia del jueves. Esto dio esperanzas a los chilenos, pero ese material ya fue desestimado por la justicia ecuatoriana en su momento.

Luego de que se haya generado mucha especulación sobre lo que puede decidir la FIFA, el periodista argentino César Luis Merlo dio detalles de la posible resolución. "A todos nos sorprendió lo que publicó el Daily Mail, de este audio que presuntamente es Byron Castillo. Les voy a contar, después de varios llamados que hice, en qué puede acabar o no la clasificación de Chile y la descalificación de Ecuador en el Mundial", inició Merlo en un video de Instagram.

"He hablado con varias fuentes y, lo primero que me dicen, es que este audio tiene que ser probado que es de Byron Castillo, eso se va a discutir en esta audiencia del jueves, sesión que va a ser por Zoom. Además, todavía no se ha definido que el jugador vaya a declarar", continuó el comunicador.

"Supongamos que se comprueba que el audio es de Byron Castillo, aunque es obvio que si declara lo va a negar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si en caso se comprueba que sí es de él, lo que me marcan es que en el fallo que se dará en el mes de octubre se castigaría a Byron Castillo y quizá se quede sin jugar el Mundial, pero hay un 1% de posibilidades que descalifiquen a Ecuador, es más, me dicen que es muy poco probable que pase, por lo que Chile, salvo un milagro, no va a poder jugar el Mundial", sentenció Merlo.