El mediocampista de Barcelona Sporting Club, quien también tuvo lugar en la Selección Nacional de Gustavo Alfaro, Damián Díaz, expresó su opinión sobre lo que fue la participación de la tricolor dentro del cuarto mundial en la historia: Qatar 2022.

“Bien, fue una buena actuación, lástima que se le escapó en el último partido", dictaminó el crack de Barcelona Sporting Club quien logró tener cuatro participaciones dentro del equipo nacional, tanto en el compromiso amistoso ante Bolivia, en la Copa América de Brasil 2021 y en las Eliminatorias Sudamericanas en el duelo ante Perú en el Rodrigo Paz Delgado.

Asimismo, Díaz ponderó el trabajo de la joven selección tricolor que consiguió cuatro unidades en el Grupo A tras vencer a los dueños de casa y empatar ante Países Bajos. Según su criterio se pudo llegar más lejos pero detalles no lograron concretar la clasificación. “Uno está afuera y a veces no es bueno opinar. Hicieron un buen Mundial. Podían haber llegado un poco más lejos, pero no se dio. Son las cosas de la vida”, finalizó.