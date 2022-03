Una de las imágenes que dejó el Ecuador vs Argentina fue la de un hinchas ingresando a la cancha cuando se acabó el partido para tomarse una foto con Lionel Messi. La seguridad del estadio llegó muy rápido hasta donde estaba el crack argentino, por lo que el hincha tuvo muy pocos segundos para tomar la foto.

+ Diferencia abismal: Así subió el valor de 'La Tri' a lo largo de las Eliminatorias

+ La presumió a sus compañeros: El jugador de Ecuador que intercambió la camiseta Messi

+ ¿Contra las potencias? Desde 'La Tri' hablaron de los amistosos previo a Qatar 2022

Por el poco tiempo que hubo para que el aficionado saque un recuerdo con Messi, muchos se empezaron a preguntar si habí logrado tomarse la foto. Hoy en la mañana se viralizó por redes sociales el video que grabó el hincha, donde se ve cómo llega hasta donde 'Leo' y la reacción que tuvo el jugador.

El hincha llegó muy apurado al lugar de Messi, por lo que no midió la fuerza y agarró muy fuerte desde el cuello al argentino. La reacción del '10' fue "pará ,pará", pidiendo al infiltrado que lo deje de abrazar tan fuerte, algo que lo molestó y no hizo el intento de que la seguridad no lo llevo inmediatamente.

Messi ha tenido varios gestos con las personas que saltan a la cancha, pero en esta ocasión no le gustó que casi lo obliguen a aparecer en el video. A pesar de la reacción del jugador del PSG, el hincha tiene su recuerdo con uno de los mejores jugadores de la historia y se divulgó por las redes sociales.